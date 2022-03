Dia Internacional das Florestas – veja 5 acomodações cercadas pela natureza

Redação

Comemorado em 21 de março, o Dia Internacional das Florestas é um convite para que as pessoas contemplem as belezas da natureza. Para celebrar a data, a Booking.com selecionou cinco acomodações incríveis em meio às árvores. Confira!

Dia Internacional das Florestas: 5 acomodações para curtir a natureza

1. Casa na Árvore, Santa Cruz do Sul (RS)

Como o próprio nome já diz, a acomodação é elevada, na altura da copa das árvores, com uma varanda com vista para o jardim. Feita de madeira e com um clima aconchegante, é ideal para quem sempre teve curiosidade de dormir em uma autêntica casa na árvore. O local acomoda até quatro pessoas e oferece uma cozinha totalmente equipada e até churrasqueira.

A propriedade recebeu o selo Viagens Sustentáveis da Booking.com por adotar medidas que tornam a estadia ainda mais sustentável.

2. Iberostar Heritage Grand Amazon, Manaus (AM)

O Iberostar Heritage Grand Amazon navega nos rios Negro e Solimões e é ideal para quem quer vivenciar uma imersão na natureza com muito conforto. Esse hotel-navio oferece piscinas, hidromassagem, academia e até um spa.

Os viajantes podem fazer diversas atividades para aproveitar ainda mais a beleza natural da região, como passeios de barco, caminhadas ecológicas e observação de botos cor-de-rosa. A acomodação também faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com.

3. Cascata dos Amores, Urubici (SC)

Escondida em meio a inúmeras árvores, em uma região de Santa Catarina conhecida pelas suas belezas naturais, a Cascata dos Amores oferece acomodações rústicas com lareiras e banheiras de hidromassagem. Os viajantes podem apreciar a linda cascata de 17 metros enquanto caminham pela trilha ali perto, perfeito para quem procura tranquilidade ao ar livre.

4. Chalé Refúgio da Pedra, São Bento do Sapucaí (SP)

Localizado a 900 metros da Pedra do Baú, um conjunto de rochas de granito da Serra da Mantiqueira, que fica no município de São Bento do Sapucaí (SP), o Chalé Refúgio da Pedra vai encantar os amantes da natureza. A acomodação oferece quartos com grandes janelas e terraços que permitem ao hóspede apreciar a paisagem de natureza ao redor, sendo o destino perfeito para quem deseja passar alguns dias em um local silencioso e calmo. Além disso, ao redor, é possível fazer trilhas a pé.

5. Chalés Fazenda das Samambaias, Monte Verde (MG)

Rodeado por uma farta e bela vegetação, essa acomodação oferece chalés com vista panorâmica para as montanhas, proporcionando uma hospedagem repleta de natureza e tranquilidade aos hóspedes. Alguns chalés contam com banheira de hidromassagem e lareira, ideal para os viajantes que buscam momentos para relaxar.

Para os mais aventureiros, a 1,5 quilômetro está uma tirolesa em meio à montanha, além da trilha da Pedra Redonda.

