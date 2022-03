Sean Penn produz documentário sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia

Beatriz Ceschim

21/03/2022 | 12:55



Sean Penn está fazendo um documentário sobre a Guerra entre Rússia e Ucrânia

Enquanto a Rússia está na guerra na Ucrânia, e no momento em que um grave malware se espalha no país, algumas celebridades de Hollywood decidiram juntar-se à causa.

Esse é o caso de Sean Penn, que pisou em solo ucraniano em meio ao ataque da Rússia, com o intuito de trabalhar em um documentário sobre o conflito. O ator compartilhou uma foto de si mesmo nas redes sociais carregando uma mala, enquanto caminhava ao lado de uma estrada bloqueada. Muitos outros tentavam fugir da Ucrânia, no momento em que ele chegava ao país.

“Eu e dois colegas caminhamos quilômetros até a fronteira polonesa, depois de abandonar nosso carro na beira da estrada”, escreveu Penn. “Quase todos os carros nesta foto levam apenas mulheres e crianças, a maioria sem nenhum sinal de bagagem, e um carro é seu único bem de valor”, disse ele.

O ator de 61 anos deu atualizações, integrou várias coletivas organizadas pela imprensa e capturou imagens das linhas de frente, desde que esteve no local, em novembro.

No entanto, em 1º de março, ele teve que deixar o país caminhando quilômetros em direção à fronteira polonesa, quando ele e seus dois colegas abandonaram o carro.

Sean Penn: invasão russa é “um erro brutal”

Dias depois que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a operação militar do país no leste da Ucrânia, Penn chamou a invasão em andamento de “um erro brutal de vidas ceifadas e corações partidos” em um comunicado ao USA TODAY.

“Se ele não ceder, acredito que Putin cometerá um erro horrível para toda a humanidade”, disse o ator. Ele ainda acrescentou que o presidente Volodymyr Zelenskyy e o povo ucraniano “ressurgiram como símbolos históricos de coragem e princípios. A Ucrânia é a ponta da lança para o abraço democrático dos sonhos. Se permitirmos que ela lute sozinha, nossa alma como América está perdida”.

Sean Penn participa de coletivas de imprensa ucranianas

O Gabinete da Presidência da República escreveu em uma publicação nas redes sociais que o ator e o cineasta participaram de coletivas de imprensa. De acordo com o post, eles conversaram presencialmente com Iryna Vereshchuk, vice-primeira-ministra da Ucrânia, e também entraram em contato com profissionais da imprensa e das forças militares a respeito da invasão da Rússia.

“Sean Penn demonstra a braveza que falta a muitos outros, particularmente aos políticos do Ocidente”, escreveu o gabinete da Presidência da República nas redes sociais. “O ator veio pessoalmente à capital da Ucrânia, a fim de realizar o registro de todos os eventos que estão acontecendo em território ucraniano e contar ao planeta os fatos verdadeiros, em relação à invasão da Rússia à Ucrânia.”

Penn captura imagens meses antes da invasão

Penn visitou a Ucrânia meses antes do início da invasão russa. O ator esteve no país tirando fotos do que seriam as linhas de frente na região de Donetsk, em novembro. Fotografias para o próximo documentário, que está sendo produzido pela VICE Studios, mostraram o produtor visitando as Forças Armadas ucranianas.

O ganhador do Oscar esteve envolvido em diversos esforços anti-guerra e humanitários internacionais ao longo do tempo. Ele fundou a organização sem fins lucrativos CORE, em resposta aos terremotos no Haiti de 2010. Em seu documentário de 2020, “Citizen Penn”, ele narrou os acontecimentos dessa catástrofe.

Sean Penn pede que EUA e Polônia forneçam jatos à Ucrânia em meio à invasão russa

Já se passaram duas semanas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, causando estragos em toda a nação. Em meio à crise, o governo ucraniano pediu caças para combater a situação em andamento.

No entanto, o Pentágono rejeitou a proposta da Polônia de entregar caças à Ucrânia via Estados Unidos. Eles alegaram que a ideia arriscaria escalar o conflito entre a Rússia e a OTAN.

O ator Sean Penn recentemente foi ao Twitter e pediu aos EUA e à Polônia que levem esses caças para a Ucrânia o mais rápido possível. Tendo enfrentado a situação terrestre no país, o produtor tem expressado seu apoio à nação devastada pela guerra e está fazendo de tudo para ajudar as pessoas presas.

“O clamor público pode encontrar o gargalo”

Penn compartilhou uma foto no Twitter, contando que realizou uma chamada de vídeo com o chefe de gabinete do presidente Zelensky, Andriy Yermak. Em seu post, o ator escreveu que “o clamor público pode encontrar o gargalo”.

“Acabei de ligar para o chefe de gabinete do presidente Zelensky, Andriy Yermak. Em algum lugar na cadeia burocrática entre nossa Casa Branca e o governo polonês, os jatos desesperadamente necessários ainda não foram entregues à Ucrânia. O clamor público pode encontrar o gargalo”, tuitou.