100% elétrico, Volvo C40 Recharge chega ao Brasil por R$ 420 mil; veja fotos e vídeos

Da Redação

Do 33Giga



21/03/2022 | 12:55



O Volvo C40 Recharge Pure Electric chegou ao mercado brasileiro. O modelo, que custa R$ 419.950, tem como principais destaques seu design (tanto interior como exterior) arrojado e o fato ser 100% elétrico.

O modelo teve em sua inspiração a arquitetura escandinava com influência da luz e da natureza. Tudo começa nas linhas laterais, com design feito para preservar o traço marcante e o espaço interno. O perfil lateral estreito cruzado traz uma nova silhueta à gama de automóveis Volvo, a promessa de um carro movido pela paixão.

Os aerofólios e spoilers traseiros bem evidentes trazem para o desenho do carro as linhas arrojadas e futuristas, que proporcionam maior aerodinâmica e autonomia através da menor resistência ao ar. O teto preto também é um elemento de design com a assinatura contrastante, que aprimora ainda mais o design dinâmico e arrojado do carro.

Completando o visual, as grandes rodas de liga leve de cinco raios com corte de diamante com superfícies contrastantes de alumínio polido bruto e pintura preta brilhante, que complementam o caráter ousado do C40 Recharge Pure Electric.

Veja o modelo em detalhes no álbum (crédito das fotos: Divulgação / Volvo / Fabio Aro / Pedro Dantas / Alexandre Lefebvre).

Volvo C40 Recharge Pure Electric: interior

Por dentro, o interior traz o acabamento Topography, com detalhes translúcidos em formas de mapas topográficos, inspirado no Parque Nacional de Abisko, no norte da Suécia. Retro iluminada e tridimensional cria uma experiência sensorial única para os ocupantes. E está em perfeita harmonia com a exclusiva cor Fjord Blue, que teve sua inspiração nas geleiras escandinavas.

Outro destaque do Volvo C40 Recharge Pure Electric é o teto panorâmico, que se estende desde os bancos traseiros até os bancos dianteiros. Com vidro escuro fixo laminado de alta tecnologia com revestimento IR, otimiza o conforto em todas as condições climáticas, auxiliando na redução de ruídos externos, minimiza a entrada de luz em até 95%, oferece proteção UV de 99,5% e bloqueia cerca de 80% da radiação de calor do sol.

Interior sem couro

A Volvo oferece aos consumidores materiais de interior sustentáveis e de alta qualidade. Os novos acabamentos internos sem couro são desenvolvidos com o mais alto padrão de qualidade e oferecem excelente desempenho.

A montadora assume posição ética a favor do bem-estar animal com a meta de fazer todos os seus futuros carros totalmente elétricos sem couro, usando, em vez disso, materiais de alta qualidade feitos de fontes sustentáveis.

Assim como os bancos, o volante, estofamentos e a alavanca de câmbio são 100% livres de couro. As superfícies dos tapetes são feitas de garrafas PET recicladas e a decoração Topography é feita de plásticos reciclados.

O novo revestimento Microtech é um plástico tricotado, um material à base de PVC com um suporte têxtil feito de poliéster 100% reciclado.

Powertrain 100% elétrico

O Volvo C40 Recharge traz o que há de mais moderno em propulsores elétricos. Com dois motores elétricos P8 AWD (All Wheel Drive), geram impressionantes 408 hp de potência e 660 N.m de torque.

Com a adição do powertrain de tração integral totalmente elétrico e a alta tecnologia da bateria de 78 kWh, o carro oferece um alcance de cerca de 440km (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) com uma única carga. E com um sistema de carregamento rápido, a bateria carrega até 80% de sua capacidade em 40 minutos.

O Volvo C40 Recharge Pure Electric foi pensado para otimizar a aerodinâmica, aumentando a autonomia e permitindo uma aceleração de 0 a 100km/h em apenas 4,7 segundos, com limitador de 180km/h.

Um dos destaques está no One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas através de um único pedal. Para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia.

Sistema Google Automotive Services

O C40 Recharge é equipado com o moderno sistema multimídia Google Automotive Services, que integra o carro aos mais avançados recursos do Google. O sistema repensa a natureza do infoentretenimento do carro e tem uma interface fácil de usar com uma conectividade incomparável.

O assistente também pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens, tudo isso apenas por comando de voz, sem tirar as mãos no volante. Além disso, possui atualizações over-the-air (OTA), deixando o sistema sempre atualizado com a versão mais recente.

Está totalmente integrado com os autos falantes Premium da Harman Kardon, com uma qualidade sonora incrível em todo o interior.

Versatilidade

Sem o motor à combustão na parte dianteira, proporcionou a criação de um bagageiro frontal, além do porta-malas traseiro de 413 litros, que tem ainda a abertura e fechamento elétrico com a função hands-free.

No interior, soluções de armazenamento para garrafas de água, smartphones, portáteis, comidas e muito mais, bem como um compartimento frontal com o carregamento por indução para celulares.

Para ligar o veículo, mais uma boa novidade: o Volvo C40 Recharge Pure Electric não tem botão de partida. O carro é ligado no momento em que o condutor entra com a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio na posição D. Para desligar, basta colocar em P e sair do veículo.

Segurança

O Volvo C40 Recharge Pure Electric oferece assistências à condução, como a moderna câmera 360 graus que, junto ao Alerta de tráfego cruzado (CTA), com frenagem automática, auxilia e evita colisões em saídas e entradas de vagas de estacionamento. O Volvo XC40 Pure Electric conta também com Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) e Sistema de alerta de ponto cego (BLIS).

Outra tecnologia é o City Safety, que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. O veículo vem equipado com o Pilot Assist e Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias e um sistema que comanda a aceleração e a frenagem auxiliando no deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar curvas abertas em rodovias, além de controlar a distância do carro adiante.

O Volvo C40 Recharge Pure Electric conquistou o prêmio Top Safety Pick+ (TSP+) 2022 do Instituto de Segurança Rodoviária (IIHS). O certificado máximo é dado apenas aos veículos que fornecem o mais alto nível de segurança.

Também pensando em segurança, o C40 Recharge possui a Care Key, que permite a regulagem do limite de velocidade através de uma programação com a chave principal. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica demarcada e o veículo opera conforme programado.

Além disso, a marca oferece o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h e auxílio de emergência. Extremamente útil, permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, verificar o nível da bateria, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância.