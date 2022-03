Xbox Game Pass Ultimate: assinantes podem assistir de graça à série de Halo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



21/03/2022 | 12:55



A Microsoft anunciou que os assinantes do serviço de jogos Xbox Game Pass Ultimate poderão resgatar um cupom que dá direito a um mês gratuito do Paramount+. O voucher estará disponível a partir de quarta-feira (23). A oferta coincide com o lançamento da série de Halo, que estreia no streaming de vídeo nesta quinta-feira (24).

Para resgatar o cupom, o assinante deve acessar o Xbox Game Pass Ultimate e clicar na aba “Vantagens”, na tela inicial. O benefício, no entanto, só poderá ser usado por novos assinantes do Paramount+.

O recomendado, por sua vez, é aguardar um pouco para resgatar o voucher. Isso porque a série de Halo terá um total de nove episódios que serão lançados semanalmente, com o último saindo em 19 de maio. A trama mostrará a guerra entre a raça humana e a Covenant, uma irmandade alienígena que tem o objetivo de exterminar toda forma de vida inteligente. A segunda temporada já foi confirmada.