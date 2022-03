Semana de Moda Shopee oferece até 70% de desconto em roupas e acessórios

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/03/2022 | 12:55



A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, lança a Semana de Moda Shopee, que fica no ar entre hoje (21) e domingo (27). Ao longo do período, clientes poderão desfrutar de cupons exclusivos para a categoria de roupas e acessórios, além de encontrar produtos com até 70% de desconto. As ofertas estarão reunidas em uma landing page.

“Em 2021, os termos mais buscados na nossa plataforma foram vestido, bolsa, cropped e tênis, todos itens de moda, um segmento que vem registrando avanço. A ideia da Semana de Moda Shopee é dar destaque a esses empreendedores da indústria fashion e também oferecer aos consumidores as melhores ofertas e opções”, explica Leila Carcagnoli, líder de categoria de marketplace da Shopee.

Para ampliar esse destaque, a iniciativa traz, pela primeira vez na plataforma, um ensaio fotográfico fashionista com roupas e acessórios de vendedores locais. Os looks podem ser encontrados nas lojas brasileiras no marketplace e prometem inspirar os consumidores na hora de procurar tendências de moda.

O ensaio está disponível nas redes sociais da marca e na página da Semana de Moda Shopee. Além disso, a empresa terá ação de conteúdo no programa da Eliana, no SBT, e parceria com as influenciadoras Rízia Cerqueira e Bianca Camargo. Na Shopee Live, as transmissões da semana, na terça e quinta-feira às 20h, terão a participação da influenciadora Gabe Zanqui, que dará dicas de moda e produtos fashion.