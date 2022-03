Bruna Marquezine diz que está na seca e pede ajuda para montar perfil em aplicativo de namoro

21/03/2022 | 12:11



Bruna Marquezine participou do Acredite em Quem Quiser do Domingão com Huck. A atriz adorou participar da atração e até fez alguns desabafos sobre sua vida amorosa.

Caso você não saiba, no quadro os famosos precisam entrevistar alguns participantes e descobrir qual deles está mentindo. Em uma das tentativas de solucionar o mistério, Bruna fez uma pergunta relacionada a uma seca em um aplicativo de namoro.

Aproveitando a deixa, Luciano disparou:

- Achei que era você que estava numa seca terrível.

Bruna sorriu e confirmou a informação.

Mais tarde, a atriz ainda pediu ajuda entrar em um aplicativo de namoro.

- Queria pedir uma ajuda para montar o meu perfil, brincou a atriz.

Até parece que ela precisa, né?

Look de Bruna causa polêmica

A vida amorosa de Bruna chama atenção, mas não mais que seu look. A peça causou amor e ódio nos internautas, que dividiram opiniões na web.

O vestido é assinado por LaQuan Smith, e custa cerca de três mil 160 reais. Eita!