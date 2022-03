Festa de aniversário reúne atual e ex-mulheres de Roberto Justus

21/03/2022 | 12:10



No último domingo, dia 20, Roberto Justus reuniu a família para o aniversário de quatro anos de idade do neto Arthur, filho de Ricardo Justus, fruto do antigo casamento de Justus com Sacha Chryzman. O empresário prestigiou a data acompanhado da atual mulher, Ana Paula Siebert. Durante o evento, realizado em um buffet infantil, também estava presente outra ex-esposa de Justus, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Provando que possuem boa relação, Sacha compartilhou nas redes sociais alguns registros ao lado de Ticiane e Ana Paula. Em outros vídeos, é possível ver Fabiana, também filha de Roberto e Sacha, se divertindo com as famosas. Para completar, a atual esposa de César Tralli estava acompanhada das filhas, Rafaella Justus e Manuella - sendo a caçula fruto do relacionamento com o jornalista.

Ao longo da vida, o empresário realizou cinco casamentos e teve cinco filhos. Em 1980, se casou com Sacha, com quem teve Ricardo e Fabiana Justus. Da união com a empresária Gisela Prochaska, nasceu Luiza Justus. Em seguida, foi casado durante um ano com Adriane Galistou, mas não teve filhos. Rafaella Justus é fruto do relacionamento de sete anos com Ticiane Pinheiro. Por fim, é casado desde 2015 com a modelo Ana Paula Siebert, com quem teve a caçulinha Vicky.