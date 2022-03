Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (21), em live realizada pelo Diário, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), comentou sobre o prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte, que recebeu em Turim, na Itália. O chefe do Executivo explicou que os investimentos no esporte deram a visibilidade e o reconhecimento ao prêmio, como estrutura, investimento e programas sociais. "É um importante reconhecimento internacional, de uma área que temos muito carinho. Santo André hoje é reconhecida ao lado de Lisboa, por exemplo, e outras cidades sul-americanas", declarou o prefeito.

Paulo Serra destacou programas importantes na cidade que ficaram conhecidos internacionalmente. Entre os projetos estão ações com crianças nos campos de futebol em Paranapiacaba, atividades na piscina Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, que inclusive já recebeu torneio regional da Federação Aquática Paulista e investimentos no esporte profissional, como no time de futebol de Santo André, o Ramalhão, que se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista. "O parlamento europeu também observa como esses projetos transformam a realidade de muitas regiões. Então, é a somatória de muitos critérios, inclusive, o nosso calendário de 2022 que será muito intenso", completa.

O prefeito ainda lembrou que o ginásio Dell'' Antonia e o estádio Bruno Daniel abrigaram dois hospitais de campanha, durante a pandemia. "Esses equipamentos foram transformados para salvarem milhares de vida e os europeus ficaram curiosos e emocionados ao saber que aqueles complexos esportivos ajudaram a salvar vidas, mas que agora estão voltando à característica original", pontuou.

