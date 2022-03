Sandra Bullock conta como conheceu Channing Tatum e ator revela: Eu bloqueei tudo

21/03/2022 | 10:11



Curioso e inusitado, é dessa forma que podemos definir a maneira que a atriz Sandra Bullock e o ator, Channing Tatum, estrelas de Cidade Perdida, se conheceram!

Durante uma entrevista ao The New York Times, os astros de Hollywood contaram que tudo começou após uma briga das filhas na escola. Sincero, o ator revelou que decidiu esquecer do dia:

- Eu bloqueei tudo, disse.

Sandra então contou que eles foram chamados pelo diretor da escola após as filhas brigarem:

- Nós nos conhecemos através do drama, na sala do diretor na pré-escola. Fomos chamados juntos porque Everly e Laila estavam tentando matar uma a outra, e rezamos para que fosse o filho do outro que causou o dano.

Mesmo com a curiosa história, a artista afirmou que atualmente elas se dão bem e, que a relação das famílias, foi um dos motivos que eles aceitassem o convite para Cidade Perdida.

- Essa é a razão pela qual fizemos este filme, para que eles pudessem ter um longo encontro para brincadeiras de forma segura da Covid.Até levamos motos para lá. Tudo o que nos importa é que Everly e Laila estavam se divertindo como nunca.