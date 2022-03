Taxas de juros sobem em sintonia com avanço do petróleo e juros dos Treasuries

21/03/2022 | 10:02



A alta de mais de 4% do petróleo em meio à posição defensiva dos mercados por causa da guerra na Ucrânia pressiona para cima do juros futuros na manhã desta segunda-feira, 21, em dia de agenda local esvaziada. Os juros dos Treasuries também avançam e o juro da T-note de 2 anos ultrapassou a marca de 2%, subindo ao maior nível desde maio de 2019, com investidores em busca de pistas sobre a condução do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, iniciado na semana passada.

O presidente do Fed, Jerome Powell, e o líder da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, têm aparições públicas marcadas para hoje.

Às 9h35 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) subia para 11,98%, de 11,91% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia a 12,16%, de 12,07%, e o para janeiro de 2024 ia para máxima de 12,67%, de 12,58% no ajuste de sexta-feira. Já o vencimento para janeiro de 2023 subia a 12,940%, de 12,896% no ajuste anterior.