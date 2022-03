Santo André recebe prêmio de cidade sul-americana do esporte na Itália; veja vídeo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/03/2022 | 09:26



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em nome do município, recebeu nesta segunda-feira, às 9h (horário de Brasília), o prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte, em Turim, na Itália. Conforme acompanhado pelo Diário, o município foi eleito como cidade sul-americana do esporte de 2022. O anúncio foi realizado pelo italiano Gian Francesco Lupattelli, presidente e fundador da Aces Europe, entidade ligada ao Parlamento Europeu, em novembro do ano passado, e festejado pelo chefe do Executivo, vereadores e esportistas, em um reconhecimento à história e tradição do município no mundo desportivo. O prêmio é um selo de excelência, que conta com a chancela da União Europeia e da Unesco. Assim, durante todo o ano que vem o pavilhão da associação europeia poderá ser exibido em território andreense, como forma de reconhecimento.

Nesta manhã, o prefeito de Santo André participará de uma live pelo Facebook do Diário para detalhar o recebimento do prêmio.

Confira vídeo da premiação:



Fotos: Divulgação