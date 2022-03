Solteira, Joelma garante que está em sua melhor fase: A felicidade está dentro de você e quem dá é Deus

21/03/2022 | 09:10



Só alegria e gratidão! Solteira, a cantora Joelma garantiu que está vivendo a sua melhor fase em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no último domingo, dia 20.

Prestes a lançar a sua nova turnê Isso é Calypso, no dia 8 de abril, Joelma garantiu que quer resgatar o antigo:

- Não posso dar muitos spoilers para não estragar a surpresas (risos). Mas estou preparando um show muito especial para essa estreia da turnê Isso é Calypso. Quero resgatar o antigo, a nostalgia e colocar coisas novas para esse público que está comigo há tantos anos. Vai ter um superbalé, estrutura, figurino. Enfim, espero todo mundo lá para curtir de pertinho.

A cantora também relembrou uma curiosidade de como surgiu o famoso bordão que ela sempre usa:

- Esse bordão surgiu porque, no início, tinha muito preconceito com as pessoas do Norte. No início da banda, tinham três bandas juntas no mesmo camarim, todo mundo conversando, e uma menina perguntou: De onde vocês são mesmo?. Nós somos de Belém do Pará. Ela levantou como se eu tivesse uma doença contagiosa, foi embora. E nesse dia, eu lembro que subi naquele palco e entrei assim: Direto de Belém do Pará. Ah, isso é Calypso. Aí surgiu esse grito de liberdade, sabe? Calypso é um ritmo, tá? Igual forró, pagode. É um ritmo.

Em clima de turnê e nostalgia, a cantora usou as redes sociais para postar diversas fotos antigas e os internautas comentaram como o tempo fez bem à cantora. Sobre o assunto, ela falou:

- A galera estava amando essa retrospectiva que a gente fez nas minhas redes. A ideia surgiu para realmente falar de como o ritmo calypso e minha cultura estão comigo desde que eu nasci. Eles são parte de mim e da minha história. Então, chegar até aqui com 28 anos de carreira é um presente. E, com certeza, eu pude aprender muito em todos esses anos, e aprendo diariamente com todas as pessoas que estão comigo. Em tudo na nossa vida temos um aprendizado para tirar. Eu concordo que hoje eu estou na minha melhor fase.

Questionada sobre a principal diferença da Joelma do passado para agora, a cantora afirmou:

- Muita coisa mudou, em várias áreas. Eu aprendi e aprendo muito todos os dias e essa é uma motivação incrível: "nunca deixe de aprender". Fisicamente mudou também e eu sou muito feliz atualmente. Como falei acima, estou com certeza na minha melhor fase, tanto na vida pessoal quanto profissional.

Ela também falou sobre a vida amorosa e garantiu que está solteira:

- Eu descobri que a felicidade está dentro de você e quem dá é Deus. A felicidade não é uma coisa: o sucesso, um bem material, uma pessoa, dinheiro. Nada disso. Então, eu estou ótima e solteira.

Joelma fala sobre a Covid-19

Durante a pandemia da Covid-19, a cantora testou positivo para o vírus três vezes e contou que ainda lida com algumas sequelas, como falta de memória e muito inchaço, mas garantiu que quando sobe ao palco ela esquece de tudo:

- Estou preparada, graças a Deus. A partir do momento que eu subo no palco, eu dou tudo de mim. Até a última gota