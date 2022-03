Douglas, Eliezer e Laís formam nono paredão do 'BBB 22'

21/03/2022 | 08:11



Os participantes Douglas Silva, Eliezer e Laís formam o nono paredão do ''BBB 22''. A votação aconteceu na noite deste domingo, 20. Gustavo escapou da berlinda na prova bate e volta. A noite começou com o anjo Lucas imunizando Eslovênia. Gustavo já estava no paredão por ter sido escolhido pelos oito eliminados do programa em uma dinâmica especial na última quinta-feira, 17. Laís foi indicada pelo líder Arthur Aguiar e, no contragolpe, puxou Douglas Silva.

A escolha da casa foi dividida em duas etapas. Seis participantes votaram no confessionário e cinco em votação aberta.

Confessionário

- Pedro Scooby vota em Eliezer

- Jessilane vota em Eliezer

- Paulo André vota em Eliezer

- Eliezer vota em Paulo André

- Laís vota em Pedro Scooby

- Linn da Quebrada vota em Paulo André

Votação Aberta

- Lucas vota em Eliezer

- Douglas Silva vota em Eliezer

- Gustavo vota em Eliezer

- Natália vota em Paulo André

- Eslovênia vota em Paulo André

Escolhido por seis pessoas, Eliezer foi para a berlinda. Além do designer, Douglas e Gustavo participaram da prova bate e volta. O empresário escapou do paredão. O resultado da disputa será revelado nesta terça-feira, dia 22.