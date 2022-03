Laís, Eliezer e Douglas Silva estão no paredão da semana no BBB22!

21/03/2022 | 01:10



Tensão, estratégia e desafios! Neste domingo, dia 20, aconteceu uma nova formação de paredão no BBB22.

Gustavo já estava emparedado após a dinâmica com os ex-participantes da edição que rolou na última quinta-feira, dia 17, na qual eles votaram para colocar alguém da casa na berlinda.

Depois, foi hora de dar início aos trabalhos da noite, e quem começou foi o anjo Lucas, que decidiu imunizar Eslovênia.

O líder da semana, Arthur Aguiar, seguiu firme na pessoa que já vinha sendo seu alvo nas últimas semanas, e indicou Laís ao paredão.

- Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe no Jogo da Discórdia para falar sobre mim e ela sempre cria ou distorce histórias sobre mim. Outra percepção que eu tenho é que ela é uma pessoa fora do ao vivo e no Jogo da Discórdia vira outra.

Laís teve a chance de um contragolpe, disse que como não podia puxar Arthur, ela optou por Douglas Silva, para ser coerente com seu jogo.

Finalizando o time de emparedados, o mais votado pela casa foi Eliezer.

Como de costume, teve prova bate-volta, e a única que não participou foi Laís, por ter sido indicação do líder. A prova teve três fases. Na primeira, os brothers, cada um na sua vez, giravam uma roleta, que definia quantos palpites a pessoa teria. Ela então precisava escolher números de acordo com a quantidade de palpites que tirou, e ao encontrar dois números premiados, passaria para a segunda etapa.

Na segunda etapa, era preciso encontrar dois números premiados, mas desta vez, ao escolher um número, a pessoa também precisaria acertar uma cesta com uma bolinha, para então, ver se o número era premiado.

Durante a prova, Eliezer foi motivo de risadas de todos, pois ele tirou diversos números zero na roleta e só conseguiu sair da primeira etapa quando a prova estava quase no fim! Por conta disso, a disputa acabou ficando acirrada apenas entre Douglas e Gustavo, que chegaram até a última etapa e revezaram nas rodadas até encontrar o número premiado.

A decisão aconteceu quando restavam apenas dois números, e quem acabou se dando bem, vencendo a prova e se livrando do paredão foi Gustavo!

Estão no paredão Laís, Douglas e Eliezer. E aí, quem você quer ver fora do BBB22?