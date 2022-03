No 'Domingão com Huck', Vyni comenta relação com Eliezer e reencontra a mãe

20/03/2022 | 23:04



Vinicius foi o oitavo participante eliminado do programa Big Brother Brasil 22, com 55,87% dos votos. Neste domingo, 20, o ex-brother participou do programa Domingão com Huck e falou sobre sua trajetória e suas relações dentro da casa.

Criticado por sua relação com Eliezer, o bacharel em direito disse só culpa a si mesmo pelos comentários que tem ouvido: "Eu entrei como uma pessoa que priorizava os outros e esquecia de mim, porque eu fui assim a minha vida inteira. Sempre me doei demais e me colocava em segundo plano, porque eu ouvia desde sempre que, para mim, se eu quiser me cuidar, é arrogância."

O ex-BBB ainda disse que, para vencer na vida, não basta se esforçar e que esse pensamento é ultrapassado. "Existem pessoas para quem a vida é tão cruel que o máximo de esforço não é para vencer, é para sobreviver. Eu nunca tive tempo de ficar com medo", comentou.

Vyni afirmou que seu maior medo dentro do programa era magoar alguém, especialmente sua mãe, que surgiu no palco do Domingão e declarou: "Tenho um orgulho tão grande que você nem pode imaginar. Esse menino é minha vida, meu coração, tudo. Eu me sinto orgulhosa."