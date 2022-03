Grande ABC oferece 830 vagas de emprego

da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/03/2022 | 01:01



As centrais públicas de trabalho do Grande ABC oferecem 830 oportunidades de emprego nesta semana, destas, 327 estão em São Caetano. É a cidade com maior número de vagas disponíveis. Na lista de oportunidades estão 22 vagas de ajudante geral, sete de auxiliar de cozinha e seis de eletromecânico. Todas podem ser acessadas pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Também com alto número de vagas, São Bernardo oferece 290 oportunidades, com destaque para auxiliar de limpeza (130), atendente de lanchonete (50) e auxiliar de cozinha (50). A CTR (Central de Trabalho e Renda) fica na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Rio Grande da Serra continua chamando atenção pela quantidade de vagas disponibilizadas. Nesta semana, são 101, entre elas estão oportunidades para assistente administrativo (seis), operador de processos químicos e petroquímicos (seis) e para serralheiro (nove).

Ribeirão Pires está com 67 oportunidades. Entre elas são vagas para operador de empilhadeira, farmacêutico e inspetor de alunos. O PAT funciona no Atende Fácil, na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, com distribuição de senhas das 8h às 14h30.

Em Diadema existem 24 colocações em aberto, como líder de produção, auxiliar financeiro e analista de qualidade. A cidade também disponibiliza vagas para deficientes, como auxiliar administrativo e atendimento receptivo. Mais informações no site www.emprega.diadema.sp.gov.br.

Já Santo André oferece 21 vagas nesta semana, disponíveis pelo aplicativo do Sinefácil e pelo site Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Mauá não divulgou as vagas disponíveis.