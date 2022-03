Venda de livros no Brasil cresce 22,4% em janeiro

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



20/03/2022 | 20:50



Mesmo com diversas pessoas optando pelas plataformas de <CF51>streaming </CF>como uma forma de entretenimento, os apaixonados pelo universo literário continuam fazendo o mercado editorial crescer. Ao longo da pandemia, os resultados surpreenderam. A pesquisa Painel do Varejo de Livros no Brasil, realizada pela Nielsen Bookscan e divulgada pelo Snel (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), mostra que 5,53 milhões de livros foram comercializados em janeiro. Isso corresponde a um aumento de 22,4% em relação ao mesmo período de 2021, que teve 4,5 milhões de exemplares vendidos. O setor acumulou R$ 258,7 milhões, equivalente a alta de 20% se comparado a janeiro do último ano, que movimentou R$ 215,5 milhões.

Apesar das incertezas do período, os números desde o início do isolamento físico mantêm um cenário positivo para esse segmento. O fato de as pessoas passarem mais tempo em casa contribuiu para que muitos voltassem a ver a leitura como um hobbie.

“Uma boa parte do crescimento vem do aumento do hábito de leitura durante a pandemia. Comparando o primeiro trimestre de 2020, de pré-pandemia, e o primeiro trimestre de 2021, vemos acréscimo de 20%”, analisa o presidente do Snel, Dante Cid.

Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, em Diadema, explica que o interesse dos consumidores e os índices expressivos de compra nessa área influenciam a dinâmica de atividades no local. “Esses são alguns dos motivos que nos impulsionam a promover eventos que incentivam o envolvimento dos visitantes com o mundo literário. Oferecer ao público programações como a feira de livros é possibilitar novas experiências, acesso a informação, cultura e entretenimento com opções a todos os públicos”, comenta.

Os resultados do início de 2022 são justificados, em especial, pelos livros didáticos. Para o gestor da Nielsen Bookscan no Brasil, Ismael Borges, os índices animam mesmo não sendo determinantes para os próximos meses. “Parte desse crescimento elástico está associado ao deslocamento da campanha de volta às aulas, que em 2021 foi atrasada em função da pandemia”, elenca.

Apesar disso, existem aqueles que, independentemente da época, não abrem mão de conhecer diferentes histórias e personagens. “Dos 12 aos 14 anos, lia de quatro a cinco livros por semana. Comecei pelas séries mais famosas, como Percy Jackson e Jogos Vorazes. Desde essa época, não parei mais”, comenta a estudante de jornalismo Ana Beatriz Motta, 21, de São Bernardo. Com a rotina dividida entre faculdade e estágio, a jovem teve que conciliar todas as responsabilidades sem deixar de lado a leitura por prazer. “Eu costumava ler no ônibus. Quando o isolamento começou, foi difícil achar tempo. Decidi investir em um dispositivo de leitura on-line. Para mim, é mais prático e não cansa os olhos à noite, por exemplo”, afirma.

A venda de livros digitais também cresceu, com alta de 83% só no primeiro ano de pandemia. Foram comercializados 8,7 milhões de e-books e audiolivros em 2020. Enquanto que, em 2019, atingiu 4,7 milhões, de acordo com o levantamento Conteúdo Digital do Setor Editorial feito pela Nielsen para a CBL (Câmara Brasileira do Livro) e o Snel. Ao contrário do que muitos pensam, a gerente de negócios e relacionamentos Elaine Santos, proprietária da Editora Garimpo, explica que os impressos ainda se destacam porque os leitores estabelecem uma relação pessoal com as versões físicas.

O presidente do Snel reforça que o crescimento de volume em e-books não é prejudicial às livrarias. “O aumento nas vendas contemplou todos os canais. Há espaço para ambos prosperarem”, observa Cid.

No último ano, a grande questão foi o acréscimo de 24% no custo da celulose, fundamental para a produção. Os contínuos aumentos seguem preocupando os investimentos da área, que escolhem entre reajustar ou não os valores de cada exemplar. “Tivemos altas no papel que usamos. Para não repassar isso ao leitor e, em consequência, impactar nas vendas, a editora optou por manter os preços apesar de diminuir o próprio lucro”, diz a proprietária Elaine. Sendo assim, segundo Cid, a inflação é o maior desafio em 2022, principalmente agora que o Copom (Comitê de Política Monetária) elevou a Selic, taxa básica de juros, para 11,75% – a maior em cinco anos.

Subsetor de livros religiosos registra alta na pandemia

Os títulos de autoajuda e religiosos contribuíram para o período de ascensão do mercado editorial. A alta registrada na procura por esses gêneros foi de 51% entre janeiro e agosto de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020, segundo o Clube de Autores, site virtual de autopublicação de livros, responsável por 27% dos exemplares publicados no Brasil.

Marcos Guimarães, 34 anos, mora no Parque Jaçatuba, em Santo André, e trabalha vendendo livros evangélicos. “Comecei há 18 anos na empresa da minha família. Em 2019, resolvi sair e investir em um negócio próprio”, diz o comerciante. Desde então, ele é proprietário da livraria Foco Gospel, no Centro de São Paulo.

Apesar da retração no começo da pandemia, Guimarães afirma que o crescimento nas taxas de comercialização se reajustou com a crise e teve saldo positivo de 300% em comparação ao início de 2020. “Comecei a notar bons retornos nesse ramo a partir de 2020. Mesmo com as instabilidades causadas pelo isolamento, as vendas pela internet se expandiram muito.” Para ele, a principal justificativa para as mudanças nos resultados é a reaproximação das pessoas com a fé em momentos difíceis. “Quando a gente perde um ente querido, desejamos que ele esteja em paz. Na Bíblia, existem diversas passagens que trazem o conforto necessário em tempos como esse, mostrando caminhos de luz e esperança”,comenta.

Em 2020, o faturamento do subsetor de religiosos caiu 14,2% e o de didáticos, 10,9%. Isso é o que informa a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro ano-base 2020, realizada pela Nielsen Book e coordenada pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) e Snel (Sindicato Nacional dos Editores de Livros). Ambos se recuperaram nos anos seguintes, sendo o campo de livros educativos o que impulsionou positivamente os índices de 2022.