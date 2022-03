Sem Sara e Arboleda, São Paulo inicia preparação para enfrentar o São Bernardo

20/03/2022 | 20:27



O São Paulo iniciou neste domingo a preparação para enfrentar o São Bernardo, terça-feira, às 20h30, no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni não tem jogadores suspensos, mas não poderá contar com o zagueiro Arboleda, com a seleção equatoriana, e o meia Gabriel Sara, lesionado.

No CT da Barra Funda, os jogadores que atuaram em todo o jogo ou na maior parte do duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto fizeram um trabalho interno regenerativo sob a supervisão do preparador-físico Pedro Campos. Já o restante do elenco trabalhou no gramado com o técnico Rogério Ceni.

O treinador fez um treino técnico, com foco na saída de bola e na marcação. Os jogadores finalizaram o treino com uma atividade técnica. Os defensores ainda fizeram um trabalho específico de bola área. Os demais fizeram um treinamento de passes, movimentação, cruzamentos e finalizações de média e curta distância, tanto com os pés quanto com a cabeça.

A expectativa é que o São Paulo vá a campo contra o São Bernardo com Jandrei; João Moreira (Rafinha), Miranda, Diego e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick (Luciano) e Igor Gomes; Eder e Calleri.

O São Paulo volta aos treinos nesta segunda-feira, às 10h, no CT da Barra Funda, para realizar o último trabalho visando o confronto contra o São Bernardo. O time da capital é o atual campeão estadual.