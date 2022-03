Roger Guedes comemora fase artilheira e vantagem no mata-mata: 'Gratificante'

20/03/2022 | 20:10



Mais uma vez Roger Guedes mostrou ter estrela com a camisa do Corinthians. O atacante saiu do banco de reservas para marcar o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Após o jogo, o atacante comentou sobre a fase artilheira neste início de temporada e a classificação do time às quartas com a segunda melhor campanha.

"Fico muito feliz pelo gol, mas primeiramente pela classificação. É bom que até a semifinal a gente joga em casa. Mais uma vez estar ajudando o time com gols é gratificante", disse o camisa 9.

O gol marcado por Roger Guedes diante do Novorizontino foi o quarto do atacante no Paulistão - o 11º pelo Corinthians -, o colocando na artilharia isolada da competição. Eleito o craque da partida pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o jogador explicou o lance que definiu a partida.

"Pegou na sola, no bico do pé. É o faro do artilheiro. Tem que estar ali. A bola sempre sobra e hoje eu fui feliz em ajudar a equipe", concluiu.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 23 pontos e avança em segundo na posição geral por ter melhor saldo de gols do que o São Paulo, que possui a mesma pontuação. Desta forma, a equipe alvinegra tem a vantagem de disputar as quartas e uma eventual semifinal jogando em casa.

O adversário do Corinthians no primeiro confronto do mata-mata será o Guarani, segundo colocado do Grupo A, o mesmo do time corintiano, com 14 pontos e décimo na classificação geral. O duelo, decidido em jogo único, está marcado para o dia 24 de março, na Neo Química Arena, às 19h.