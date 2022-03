Após mortes por covid-19, cidades chinesas isolam comunidades

20/03/2022 | 20:04



Na China, as cidades de Changchun e Jilin, no nordeste, isolaram as comunidades residenciais e lançaram testes de ácido nucleico de três dias, reportou o Global Times. No sábado, foram reportadas duas mortes por covid-19 na província de Jilin, que aconteceram no dia anterior.

Esses foram os primeiros óbitos por covid-19 relatados pela China continental em mais de um ano, à medida que o país lida com o aumento de infecções.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.