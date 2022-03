15 de novembro de 1956. Um campo oficial ao RPFC. SE Palmeiras presente. Em busca de uma taça.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/03/2022 | 00:02



É um belo campo de futebol, gramado impecável, projeto do arquiteto Ícaro de Castro. Conta o professor Hamilton Gonçalves Dias, responsável pelo Acervo Histórico do Ribeirão Pires FC, que nos feriados e fins de semana o campo abriga uma sucessão de partidas entre equipes formadas por associados.

Craques importantes desfilaram pelo Estádio Felício Laurito. Ali treinou o Santos FC no início da carreira de Pelé, quando os alvinegros subiam a serra e se concentravam em hotel da Vila Aurora.

Willian, o craque revelado pelo Corinthians, e que está de volta ao Timão, nascido em Ribeirão Pires, visitou o estádio para uma reportagem da TV Globo.

Dos anais do Ribeirão Pires FC, a notícia da inauguração do estádio, reproduzida no livro do centenário do Ribeirão Pires (1911-2011):

A programação da inauguração teve missa campal, bênção das dependências, inauguração da quadra de vôlei com um jogo das equipes masculinas e femininas do Ribeirão Pires frente ao Aramaçan e Pedreira ABC.

O grande momento do dia foi a inauguração do campo com jogo entre o RPFC e o Palmeiras, em que o time da casa saiu derrotado por 4 a 2.

TAREFA

Descobrir o real resultado do jogo inaugural. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o Palmeiras ganhou por 3 a 1, promovendo a estreia de Nardo e Tati.

Palmeiras: Laércio, Ismael e Milton; Fiúme, Joel e Mexicano; Colombo (Juarez), Nardo, Nei, Wilson (Parada) e Tati.

Ribeirão Pires: Rubinho, Chico e Tonho; Fheiz (Jorge), Zoro (Irineu) e Simão; Odair, Adaquir Prisco, Roberto Redivo, Joãozinho (João Grecco) e Hermínio Turelli.

Além do placar verdadeiro, seria interessante descobrir quem marcou o primeiro gol no Estádio Felício Laurito.

Recorremos ao Almanaque do Palmeiras, versão impressa, de Celso Dario Unzelte e Mario Sérgio Venditti. A obra não registra este amistoso.

Na noite anterior, o Palmeiras jogou no Parque Antarctica com o XV-Piracicaba, pelo Campeonato Paulista. Dia seguinte, em Ribeirão Pires, apenas três palmeirenses que jogaram na véspera compareceram: Waldemar Fiúme, Nei e Colombo.

TEVE TAÇA?

Os registros históricos do Ribeirão Pires FC, ao menos o que Memória consultou, não informam se o amistoso que inaugurou o Estádio Felício Laurito valeu taça. O pesquisador Luiz Romano, do Memofut, se interessou em descobrir, junto à sala de troféus do Palmeiras, se há taça referente àquele jogo histórico.

Diário há meio século

Terça-feira, 21 de março de 1972 – Ano 14, edição 1797 Furebol - Pelo Torneio 25 de Janeiro, em São José dos Campos, São José 1, Santo André 1 (gol de Mojica). O jogo foi disputado no Estádio Martins Pereira, o Formigão. No Estádio Lauro Gomes, em São Caetano: Saad 2, Esportiva de Guaratinguetá 0. Torneio João Ramalho: no Volkswagen Clube, Santo André 0, São Caetano 0; no campo do Meninos, em Rudge Ramos, Diadema 2, São Bernardo 2. I Torneio de Integração do Meio Esportivo, no Parque São Jorge (campo do Corinthians Paulista): Diário do Grande ABC 5, Diário Popular 1.

Santos do dia