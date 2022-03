Red Bull Bragantino afasta zagueiro Natan por problemas cardíacos por 60 dias

20/03/2022 | 17:50



O Red Bull Bragantino anunciou neste domingo o afastamento do zagueiro Natan em função de alteração dos exames cardíacos identificados na última bateria de exames. O defensor ficará afastado preventivamente por 60 dias. A informação foi divulgada minutos antes do jogo com o Palmeiras no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pelo Campeonato Paulista.

Na avaliação inicial, feita no início do ano, o zagueiro apresentou uma pequena alteração cardíaca que, segundo os médicos, é comum em atletas de alta performance. Naquele momento, Natan foi liberado com avaliações periódicas para o corpo médico entender a condição fisiológica do atleta.

A reavaliação foi feita na terça-feira, dia 15. Desta vez, os resultados demonstraram uma nova alteração nos exames do atleta, diferente da anterior. "Essa alteração nos preocupou um pouco mais. Por isso, decidimos afastar o atleta para fazer toda a investigação nos próximos dias", afirmou o médico Thiago Miyasato, do Red Bull Bragantino.

A equipe de Bragança já havia identificado caso semelhante com o atacante Italo, que foi afastado provisoriamente, mas retornou aos treinos depois que os exames apresentaram resultados normais. "São situações diferentes. Do ponto de vista cardiológico, não havia necessidade de vetar o Natan no primeiro momento. A reavaliação identificou uma alteração diferente da anterior, por isso, o afastamento", diz o especialista.

Problemas cardíacos são situações críticas para jogadores de futebol. O atacante Kun Agüero, de 33 anos, se aposentou do Barcelona depois de ter sentido uma arritmia no final do ano passado. O atleta deixou o gramado com dores no peito. Na Eurocopa do ano passado, o dinamarquês Christian Eriksen, de 29 anos, teve um mal súbito e precisou receber massagem cardíaca em campo. Após o susto, o jogador da Inter de Milão passou por cirurgia e implantou um desfibrilador no coração.

Quase oito meses depois, em fevereiro, Eriksen voltou oficialmente à elite do futebol. O meia foi contratado pelo Brentford, da primeira divisão inglesa.