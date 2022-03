Da Redação

20/03/2022



Na manhã deste domingo (20), uma árvore caiu sobre fios de energia elétrica e atingiu o teto de uma igreja na rua Marquesa de Santos, ao lado do Parque Ipiranguinha, Vila Assunção, em Santo André. Após a queda, a fiação elétrica da rua ficou prejudicada mas acabou não afetando o fornecimento de energia nas residências das ruas vizinhas.

A auxiliar de enfermagem Patrícia Pereira, 34 anos, mora ao lado da igreja que foi atingida pela árvore. Ela comenta que na hora em que a árvore caiu não estava chovendo e observa que choveu pouco durante a madrugada. "A árvore balançava bastante mas, aparentemente, estava em bom estado, só se sua raíz estivesse podre e por isso, não aguentou", detalha. Seu marido, o pintor Thiago Batista, 38, estava saindo de casa quando ouviu um barulho "muito alto". "Aqui em casa chegou a cair galhos da árvore e alguns tijolos da casa vizinha", completa Patrícia.

De acordo com a auxiliar, os moradores ainda estão sem energia elétrica mas a Enel permanece no local.

Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que, no momento, estão sendo realizadas a remoção da árvore e limpeza do local. "A árvore chegou a amassar uma telha de zinco do salão de uma igreja e atingiu um poste, que não precisará ser trocado", completaram em comunicado. Não houve registro de outras quedas de árvores até o momento na cidade.



O Diário aguarda uma posição atualizada da Enel sobre este caso.