Gisele Bündchen posa durante pôr do sol e reflete: Vamos focar nossa energia em nossos sonhos e na vida que queremos viver

20/03/2022 | 16:11



Gisele Bündchen decidiu aproveitar o sossego deste domingo, dia 20, para compartilhar com seus seguidores uma reflexão e celebrar o equinócio, que marca o início da primavera no hemisfério Norte, e o início do outono no hemisfério Sul.

Na foto publicada em seu Instagram, a modelo aparece no mar durante o pôr do sol, jogando água para cima. Na legenda, ela escreveu:

Os milagres acontecem quando você dá mais energia aos seus sonhos do que aos seus medos.

Todo dia é um novo dia - uma nova oportunidade de mudança, uma chance de deixar de lado nossos medos e concentrar nossa energia no que queremos criar. Podemos manifestar qualquer coisa que colocarmos em nossas mentes!

A cada passo, a cada pensamento, a cada ação e a cada sentimento, criamos nossa própria realidade. Então, vamos nos lembrar de focar nossa energia em nossos sonhos e na vida que queremos viver, e trabalhar para que eles aconteçam!

A postagem rendeu diversos elogios de internautas, e até o marido de Gisele, Tom Brady, que escreveu: Te amo. Também teve gente agradecendo pelas palavras da modelo:

Eu precisava ouvir isso. Obrigada, escreveu uma internauta.

Você é minha inspiração, escreveu outro.