Marcos Mion comemora 17 anos de casado: Vamos ficar juntos até o fim

20/03/2022 | 16:11



O amor está no ar! Marcos Mion usou suas redes sociais no último sábado, dia 19, para celebrar 17 anos de casado com sua esposa. O apresentador fez uma homenagem emocionante à Suzana Gullo em seu Instagram e publicou um vídeo que reúne vários momentos do casal. Na legenda, ele aproveitou para abrir o coração e declarar todo seu amor.

17 anos. 6,205 dias. 8,941.320 minutos. Impossível resumir num reels a importância ou a intensidade de tantos momentos, tantos sentimentos, tanta vida juntos! Tanta coisa já passamos, já encaramos, já comemoramos, já amamos, já transformamos em benção, já aprendemos, já perdemos, já ganhamos e amadurecemos? Duas vidas que viraram uma e se transformaram em mais três! (e quatro peludas), Marcos começou.

Só quem já passou por uma jornada dessas sabe o grau de envolvimento que duas pessoas que decidem dividir a vida para sempre tem. Nada chega sequer perto. O nível de entrega, de resiliência, de renovação, de redescoberta, de insistência, de encheção de saco, de aceitação, de humildade, de paixão, de compaixão, de bom humor, de vontade de socar a parede, de gritar e algumas vezes de sumir (que sempre passa tão rápido quanto vem) e, acima de tudo, a capacidade de amar e se entregar que é a aventura de dividir a vida com alguém, afirmou.

Por fim, Mion disse estar orgulhoso da trajetória dos dois e pretende viver ainda muitos anos ao lado de Suzana.

Eu tenho tanto orgulho da gente, Nena! Olha onde a gente chegou!! E vamos juntos para todo o sempre. Mantendo o lugar de Deus e de Nossa Senhora na nossa vida, que é antes de tudo! Eu te amo desde sempre e para sempre! Temos poucas certezas nesta vida, mas uma forte como adamantino é a de que vamos ficar juntos até o fim. Que vai ser o recomeço, a eternidade. Sem você não sou, Nena!, finalizou.

Muito fofos né?