Priscilla Alcântara fala de quando saiu da TV para focar em sua carreira musical: -Fiquei muito perdida, era meu sonho ser reconhecida como cantora

20/03/2022 | 16:10



Priscilla Alcântara conversou recentemente com Patricia Kogut, e falou um pouco sobre como tem sido a experiência de trabalhar no The Masked Singer Brasil, reality no qual foi campeã em 2021:

- Eu honestamente achei que seria mais fácil estar fora da fantasia, mas é mais difícil do que parece. Descobri que sou muito ruim de palpite. Sou melhor mantendo segredo do que revelando. Eu fico de olho nos palpites do público nas redes sociais. E acho que a segunda temporada está mais dificuldade, porque os personagens não estão óbvios. Isso acaba colaborando muito para o programa. Eu fico no escuro mesmo, tentando descobrir junto com os telespectadores. Só uma pequeníssima parcela da equipe sabe.

A cantora de 25 anos de idade também falou sobre o início de sua carreira musical, após deixar o programa Bom dia & Cia, em 2013.

- Fiquei muito perdida. Só me via naquilo. Parecia que eu tinha perdido as outras opções, os outros sonhos. Não sabia como começar outras coisas do zero. Mas eu dei liberdade para a vida me propor algo. Aí comecei a ir bem na música. Era meu grande sonho ser reconhecida como cantora. Hoje eu vivo esse sonho. Então, graças a Deus tive essa pausa na TV, porque talvez sem ela não teria vivido a música.

E aos curiosos a respeito de sua vida pessoal, Priscilla contou que prefere manter de maneira privada aquilo que pode:

- Eu tenho uma vida, mas não exponho (risos). Acho meio perigoso. Às vezes tenho que tomar decisões radicais para não perder o controle. Não quero que minha vida pessoal ganhe mais evidência que a minha arte. Um dia, talvez, eu queria expor, mas vai ser de forma natural. Por enquanto, quero expandir minha carreira e que me reconheçam como artista. Qualquer coisa que vá nublar isso e tirar o foco, eu guardo, retenho. Claro que, quando tiver uma grande conquista pessoal, vou transmitir, até como forma de gratidão pelo apoio e pelo amor que me dão. Mas deixa ser um casamento, que eu sei que vai durar, aí eu compartilho.