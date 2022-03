Seis são mortos e quatro são presos em operação da polícia no Chapadão, no Rio

20/03/2022 | 15:56



Pelo menos seis pessoas foram mortas durante uma operação policial na madrugada deste domingo, 20, no complexo de favelas do Chapadão, na zona norte. Quatro suspeitos foram presos. Foram apreendidas seis pistolas, uma granada, quatro motos, dois carros e grande quantidade de droga que estava sendo vendida no varejo.

A operação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil tinha por objetivo combater uma quadrilha de roubos de carga.

O Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) esteve à frente da operação, que começou por volta das 4 horas, em um local da comunidade onde estava sendo realizado um baile funk.

De acordo com o porta-voz da PM, major Ivan Blaz, o objetivo da ação era prender integrantes da quadrilha, que planejavam um assalto à uma transportadora da região.

Segundo Blaz, "os marginais ainda estavam no baile quando entraram em confronto com os agentes e houve a necessidade de intervenção policial".

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, este é o 13º caso com três ou mais civis mortos desde o início do ano. Ao todo, 52 pessoas já morreram.