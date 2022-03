Bárbara Evans fala sobre romantizar a gravidez: -Fale que está passando mal, assuma que não é fácil

20/03/2022 | 15:10



Não é novidade para ninguém que a gravidez e a maternidade não são um mar de rosas! Em entrevistas, e até nas redes sociais, diversas famosas fazem questão de desmistificar a ideia de ser uma mãe perfeita, relatando aos seguidores e fãs que também enfrentam dificuldades na maternidade.

Bárbara Evans, por exemplo, tem feito questão de entrar neste assunto com frequência e dar detalhes de como tem sido a parte não tão glamourosa de sua gravidez:

-Eu acho incrível como tem mulheres que romantizam a gravidez. É uma coisa maravilhosa, de outro mundo? Eu acho. Nem consigo acreditar que a gente pode gerar uma criança. Mas como romantizam, né gente? É normal passar mal. Só recordando rapidinho: Lá no começo você não podia nem escovar o dente, porque vomitava. No final, o que eu tenho para falar para vocês é até hemorroidas acontecem, por conta da pressão da neném. Você sai do banho e continua fazendo xixi, incontinência urinária. Aí é mil maravilhas, tá gente? É o máximo.

E ela não parou por aí:

-Não sei se as mulheres não querem reclamar por conta do marido. Eu reclamo mesmo, falo a verdade, mesmo. Falei durante a gestação inteira, um monte de gente me criticou. Eu falo a realidade. Fale logo que está passando mal, assuma que o negócio não é fácil, porque não é.