Paris Jackson inaugura carreira solo com show praticamente vazio

20/03/2022 | 15:11



Paris Jackson fez o primeiro show de sua carreira solo no último sábado, dia 19, em Las Vegas. A apresentação foi a abertura da turnê do roqueiro Patrick Droney.

De acordo com o Daily Mail, apesar da performance da filha do Michael Jackson ter sido cheia de energia, o lugar estava praticamente vazio, com cerca de 30 espetadores.

Paris usou um figurino inteiro preto e fez o show tocando uma guitarra branca e dourada, acompanhada de sua banda. A cantora revelou recentemente que aprendeu a tocar o instrumento há apenas um mês. Eita!

A produtora que organizou a turnê de Paris é a AEG, mesma empresa que foi processada pela família de Michael por sua morte. O caso responsabilizava a firma por conta da morte do Rei do Pop ter acontecido durante a turnê de despedida feita pela AEG.

No fim, a produtora foi considerada inocente, tendo em vista que quem aplicou os remédios que levaram Jackson à overdose foi o próprio médico particular do cantor.