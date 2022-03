Manchester City goleia o Southampton e avança à semifinal da Copa da Inglaterra

20/03/2022 | 14:50



O Manchester City confirmou o favoritismo ao vencer o Southampton por 4 a 1 na tarde deste domingo, no ST. Mary's Stadium, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Após um primeiro tempo parelho, o clube de Pep Guardiola aguardou o desespero do rival para liquidar a fatura na etapa final.

Além do Manchester City, já confirmaram a classificação para a semifinal o Chelsea, que bateu o Middlesbrough por 2 a 0 no sábado, e o Crystal Palace, este fez sonoros 4 a 0 no Everton, de Richarlison e companhia.

O Manchester City teve 65% de posse de bola, mas teve um duelo franco com o Southampton. Foram seis finalizações do time visitante, contra três do Southampton. A diferença é que o time de Pep Guardiola não teve pressa e aproveitou as oportunidades para sair com a classificação.

O time visitante abriu o placar aos 12 minutos. Sterling recebeu dentro da área e mandou no canto direito para fazer 1 a 0. O City só não ampliou, pois Gundogan, na entrada da área, mandou caprichosamente no gol defendido por Forster.

Antes de ir para o intervalo, o Southampton resolveu colocar fogo na partida, em uma infelicidade de Laporte. Ele tentou afastar um cruzamento, mas acabou jogando contra o próprio gol.

No segundo tempo, o time da casa fortificou o sistema defensivo, mas não conseguiu segurar a pressão do City, que fez o segundo em cobrança de pênalti de Kevin De Bruyne, aos 17 minutos. A partir daí, o Southampton se abriu e a tentativa foi fatal. Phil Foden aproveitou o rebote para fazer 3 a 1.

A goleada foi completa aos 33 minutos, quando Mahrez recebeu belo passe e deu um belo chute para sacramentar a vitória. Com grande desvantagem, o time mandante não esboçou reação e acabou sendo eliminado da Copa da Inglaterra.