Racionais MCs anunciam turnê com shows nos Estados Unidos em 2022

20/03/2022 | 14:19



O grupo Racionais MCs anunciou uma turnê de shows nos Estados Unidos para comemorar seus 33 anos de carreira no próximo mês de julho. A divulgação da Racionais World Tour 2022 começou a ser feita na Times Square, na cidade de Nova York, na última sexta, 18.

O grupo Racionais MCs anunciou uma turnê de shows nos Estados Unidos para comemorar seus 33 anos de carreira no próximo mês de julho. A divulgação da Racionais World Tour 2022 começou a ser feita na Times Square, na cidade de Nova York, na última sexta, 18.

Para mais informações, é possível acessar o site oficial da turnê dos Racionais MCs.

Racionais Mcs

Formado no fim da década de 1980 por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock, o grupo é considerado um dos principais do rap nacional ao longo das décadas, com sucessos como Capítulo 4, Versículo 3, Jesus Chorou, Negro Drama, Da Ponte Pra Cá, A Vida É Desafio, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Vida Loka parte 1 e 2.

Paralelamente ao trabalho no grupo, os quatro também já lançaram diversos trabalhos em carreira solo. A trilha da atual novela das 9, Um Lugar Ao Sol, por exemplo, conta com a música Foda-se, de Edi Rock. Já Mil Faces de um Homem Leal, de Mano Brown, fez parte da trilha sonora do filme Marighella, lançado em 2021.