'No Ritmo do Coração' vence prêmio principal do PGA Awards

20/03/2022 | 14:15



A Associação de Produtores dos Estados Unidos (Producers Guild of America, ou PGA) premiou No Ritmo do Coração como melhor filme do ano na noite de sábado, 19. Ao todo, são cerca de 8 mil votantes, com influência relevante em Hollywood, o que faz da premiação um dos "termômetros" sobre o possível vencedor do Oscar.

Vale lembrar que, em fevereiro, o filme já havia recebido o principal prêmio do SAG Awards, vinculado ao Sindicato dos Atores Americanos.

Ataque dos Cães, outro longa bem cotado ao principal prêmio do cinema mundial, por sua vez, venceu o Bafta (Academia britânica), o DGA (Sindicato dos Diretores) e o Critics Choice Awards.

No Ritmo do Coração mostra a história de Ruby, adolescente que é a única que ouve em uma família surda. Tímida, se inscreve no coral da escola e acaba descobrindo um grande talento musical ao lado de seu professor, enquanto se vê diante do dilema do quanto se afastar da própria família. Dirigido por Siân Heder, conta com Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez, Troy Kotsur e Daniel Durant no elenco.

O título original em inglês é CODA, sigla para Child of Deaf Adults (filhos de pais surdos). O longa se baseou no filme francês de 2014 A Família Bélier, que usava atores que escutavam para interpretar papéis de surdos. No Ritmo do Coração

Na disputa do PGA, No Ritmo do Coração superou os outros concorrentes da categoria, Belfast, Não Olhe Para Cima, Apresentando os Ricardos, Duna, King Richard: Criando Campeãs, Licorice Pizza, Tick, Tick... Boom!, Amor, Sublime Amor e Ataque dos Cães. O filme está disponível para assistir no Amazon Prime Video e YouTube.

Encanto, da Disney, teve sua produção escolhida como a melhor entre as animações, e Summer Of Soul (... Ou, Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada) entre os documentários.

George Lucas, criador dos filmes Star Wars, e Kathleen Kennedy, presidente da LucasFilms, receberam o prêmio Milestone por sua trajetória.

Entre as categorias televisivas, foram premiados Succession (drama), Ted Lasso (comédia), Mare of Easttown (série limitada ou antologia), Tom Petty, Somewhere You Feel Free: The Making of Wildflowers (filme para TV ou streaming), The Beatles: Get Back (não-ficção), RuPaul's Drag Race (competição ou game show), Last Week Tonight with John Oliver (variedades, entretenimento, esquetes, stand-up e talk shows), 100 Foot Wave (esportes), Muppets Haunted Mansion (infantil) e Carpool Karaoke: The Series (curta duração).

O Oscar em 2022 acontece no próximo domingo, 27 de março.