Kanye West é proibido de se apresentar no Grammy 2022

20/03/2022 | 14:12



O cantor Kanye West foi vetado das apresentações do Grammy 2022. Neste ano, o artista tem cinco indicações ao Grammy e foi confirmado como uma das performances da noite, antes de ter seu nome retirado da lista devido ao seu 'comportamento preocupante'. As informações são do portal The Blast e foram confirmadas pela revista Variety por um representante do cantor.

A decisão ocorre após Kanye ter sua conta do Instagram suspensa por violar as diretrizes da plataforma em relação ao discurso de ódio, bullying e assédio. O cantor fez uma postagem racista direcionada ao comediante Trevor Noah, confirmado como apresentador da premiação.

No programa The Daily Show, Noah havia opinado sobre o tratamento que West dá à sua ex-mulher, Kim Kardashian, e ao atual namorado dela, Pete Davidson.

"O que vejo nessa situação é uma mulher que quer viver sua vida sem ser assediada por um ex-namorado ou ex-marido ou ex-qualquer coisa", disse Noah na ocasião. Desde que passou por um divórcio conturbado com Kim, Kanye tem atacado ela e o namorado em diversas ocasiões.