Maitê Proença fala sobre vida sexual: Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre e relaxado

20/03/2022 | 14:10



Desde que seu relacionamento com Adiana Calcanhoto veio a público, Maitê Proença tem optado por não dar muitos detalhes a respeito da intimidade das duas, mas em uma recente entrevista para a Veja, ela se sentiu confortável para falar um pouco sobre o assunto.

Em seu Instagram, Maitê chegou a compartilhar a publicação, e escreveu:

Desde sempre me incomoda ver certos assuntos em revistas. Eles surgiram dentro de uma conversa que não aparece na escrita. Mas vou me habituando. E aqui, achei bom. Achei suficientemente respeitoso para que a matéria ficasse interessante - difícil equilíbrio.

Nas páginas, ela falou sobre sua vida sexual:

Agora é bem mais legal, sim. Antigamente, eu estava lá investigando, experimentando um pouco aqui e ali. Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre e relaxado.

Perguntada sobre como é seu namoro com Adriana, a atriz respondeu:

Depois de uma determinada fase da vida, você tem de ficar com pessoas com quem consiga conversar, para não ter de traduzir para o outro tudo o que percebe do mundo.

Ela também explicou seus motivos para evitar falar de seu relacionamento:

Acho bonito ser discreta neste mundo em que a vulgaridade corre solta em todos os meios. Eu me reservo ao direito de manter essas coisas na intimidade, de não ficar dando satisfação à sociedade, mas ao mesmo tempo também não escondo o que estou fazendo.