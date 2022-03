Tensão na prova do anjo: veja tudo o que rolou no BBB22!

20/03/2022 | 13:10



Sábado movimentado no BBB22! Como é tradição no programa, foi dia de prova do anjo e a dinâmica gerou algumas polêmicas, envolvendo desde os participantes do reality até pessoas dos bastidores. Os problemas já começaram antes da prova, quando o líder da semana, Arthur Aguiar, sorteou quais jogadores participariam do evento. De acordo com Laís e Eliezer, o brother teria manipulado o sorteio e escolhido quem entraria na dinâmica.

- Quando sorteou o último nome, do D.G, ele olhou, acusou Eli enquanto conversava com a médica e Linn da Quebrada na academia.

A cantora e Jessi foram as integrantes que ficaram de fora da prova do anjo. De acordo com ela e com Laís, não tem como afirmar que o ator fez isso de propósito.

- Não vamos levantar acusações que não podemos provar. Se ele tivesse a possibilidade de escolher, não iria escolher a Laís [para jogar], né?, Lina expôs e os colegas concordaram.

Mais tarde, Eliezer foi ao confessionário pedir a revisão das imagens do sorteio, mas a produção não se manifestou.

Durante a dinâmica, Paulo André foi desclassificado por não deixar todos os cards em cima do totem, um dos requisitos do teste. O atleta não gostou nem um pouco do resultado do jogo e questionou Tadeu Schmidt sobre a situação. O apresentador reclamou do corredor para a equipe do programa, mas o áudio de Schmidt vazou e todos puderam ouvir sua fala.

- Quantas vezes eu falei que tem que ter os cinco cards em cima do negócio, eu vou falar pra ele: P.A você é campeão mundial de revezamento, se o seu bastão do revezamento cai sem querer, tudo bem?, começou Tadeu.

- Não é para você ter a reação que você teve ali. Entendo a sua frustação, mas ter essa reação? Todos nós aqui estamos tratando todos com o maior respeito para você reagir daquela forma?, finalizou o apresentador, que acredita que Paulo se exaltou sem necessidade.

Após quatro horas de disputa, o ganhador da prova foi Lucas Bissoli, que colocou Gustavo e Eliezer no castigo do monstro. A prenda consistia em ninar dois bebês toda vez que escutarem o choro das crianças, mas não são só os monstros que estão sofrendo com o castigo. Paulo André ficou emocionado ao ouvir o choro e lembrar de seu filho, que tem apenas alguns meses.

- Estou com vontade de chorar só de ouvir, comentou com Pedro Scooby, Lucas e Eslovênia na academia.

Mesmo durante a prenda, Gustavo não tirou o jogo da cabeça- em conversa com Laís, o brother discutiu quem devia ser votado no paredão deste domingo, dia 20. A médica disse que tem suas preferências e que não liga muito para os outros participantes.

- Tento poupar Eslô, por exemplo, Eli, mas o resto, não tem jeito. Igual eu falei: Ah, PA quero votar lá pra frente, mas se precisar votar agora, numa votação que eu vou juntar com alguém, vou fazer o quê? Nessa agora eu não estou querendo, não, explicou.

O advogado concordou com ela e tocou em um nome que tem sido controverso na casa nos últimos dias: para o casal, Lucas anda em cima do muro.

- O Lucas, por exemplo, eu já estou me programando pra conversar com ele, falar: Foi bom enquanto durou, sou seu amigo, mas?, Gustavo declarou.