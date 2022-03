Democracia forte

Do Diário do Grande ABC



20/03/2022 | 12:08



É bastante oportuna, e tranquilizadora, a declaração do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), sobre a força da democracia brasileira. Em entrevista exclusiva ao Diário, publicada nesta edição, o magistrado afastou qualquer possibilidade de ruptura institucional, dada a vigilância da sociedade e dos poderes constituídos. Diante do constante tensionamento do ambiente político, que tende a se intensificar com a proximidade das eleições gerais, marcadas para outubro, é importante saber que os olhos da mais alta Corte do País estão voltados para a manutenção da estabilidade democrática.

Os desafios que se avizinham são imensos. Especialmente no que diz respeito à segurança das urnas eletrônicas e ao combate das chamadas fake news, as notícias falsas com alto potencial de tumultuar o ambiente eleitoral. As declarações de André Mendonça, todavia, mostram que os ministros do STF estão preparados para mediar quaisquer contendas. Há nítido alinhamento de pensamento sobre a necessidade de se proteger as instituições.

Essa harmonia fica clara na defesa que André Mendonça fez da decisão monocrática do colega Alexandre de Moraes que determinou em todo o Brasil o bloqueio do Telegram, aplicativo de trocas instantâneas de mensagens bastante utilizado por defensores do atual governo federal, por descumprimento de ordem judicial. Havia grande expectativa sobre qual seria o posicionamento do ministro na questão, já que ele foi um dos indicados do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Ele (Alexandre de Moraes) tomou a decisão e deve ser respeitada", declarou André Mendonça, falando a este jornal o que todo o Brasil queria ouvir. A defesa instransigente da legalidade feita pelo ministro do STF nas páginas do Diário garante a tranquilidade necessária que o País precisa para sair fortalecido da campanha eleitoral que se avizinha. Como bem observava o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, "tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais que têm sido experimentadas de tempos em tempos".