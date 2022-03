Já classificado, São Bernardo FC fica no empate contra o Guarani

Da Redação



20/03/2022 | 09:17



Matematicamente classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Bernardo FC fez um jogo morno diante do Guarani, ontem, no Estádio 1º de Maio. Poupando alguns titulares, o Tigre não passou de 0 a 0 e se manteve na segunda posição do Grupo B, com 16 pontos, atrás apenas do São Paulo, com 23.

O Tricolor, aliás, será o adversário da equipe do Grande ABC nas quartas de final. O jogo único entre as equipes acontece terça-feira, às 20h30, no Morumbi, jáque o São Pauloteve a melhor campanha na primeirafase. Essa, porém,é a única vantagem do time da Capital, já que empate no confronto leva a disputa aos pênaltis.

A igualdade no duelo de ontem favoreceu o Guarani, que chegou aos 14 pontos e garantiu a segunda vaga do Grupo A, tendo o Corinthians pela frente nas quartas.