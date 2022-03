ONG faz ação de incentivo à adoção junto ao Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/03/2022 | 08:45



Quem esteve no Estádio Bruno Daniel ontem à tarde para acompanhar a partida entre Santo André e Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, viu o Ramalhão ir a campo com um time muito diferente do habitual. A escalação andreense contou com Odin; Thomaz, Kate, Stella e Nutella; Neguinha, Raul e Nutella Jardim; Pudim, Fred e Molly. Todos estes, no entanto, não calçavam chuteiras ou vestiam o uniforme do time da cidade, mas, se permitirem, correm atrás da bola. A formação não era relativa ao time ramalhino. Na verdade, eram cães que entraram em campo junto dos jogadores da equipe andreense, em ação promovida pela ONG Uapa (União Andreense de Proteção Animal), em parceria com o clube, com o intuito de promover a adoção animal. Todos os cachorros que foram a campo ao lado dos atletas estão em abrigos ou lares temporários e estão à procura de um lar definitivo.

"Com a pandemia e a situação econômica, aumentou e muito o número de animais abandonados. Os abrigos estão lotados e precisamos ampliar as adoções. O objetivo desta ação é dar visibilidade à causa animal, mostrar para a população os cães e gatos disponíveis e buscar lares para estes pets", disse a médica veterinária, responsável técnica da Uapa e vereadora de Santo André, Ana Lucia Ferreira Oliveira Meira, popularmente conhecida como Ana Veterinária (DEM).

O elenco que busca um espaço em novas casas é muito mais extenso do que o que entrou em campo ontem e inclui também gatos. Todos podem ser vistos nas redes sociais da ONG ­ o Facebook é o @onguapa e o Instagram é o @uapa_ong).

Para entrar ainda mais no clima desta parceria com o Ramalhão, os caninos e felinos aparecem nas páginas virtuais da entidade em figurinhas de álbuns de futebol, as quais contêm todas as informações dos animais.

"As redes sociais têm um poder de alcance magnífico e buscamos maior interação. Quanto mais visualizações, mais chances de adoção os pets têm", considerou a médica veterinária.

"O Esporte Clube Santo André ser o porta-voz desta ação social nos traz um sentimento de alegria e satisfação", destacou o presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto. "Agradecemos ao Santo André e os atletas pela oportunidade", finalizou a vereadora andreense.

Criada em 2009, a Uapa desenvolve feiras de adoção, campanhas de proteção e bemestar animal como vacinação, vermifugação, doação de ração, castração, além de ações com moradores em situação de rua e seus animais, com distribuição de kits de café da manhã tanto aos tutores quanto seus cães e gatos, entre outros.

INSPIRAÇÃO

Ações similares já aconteceram no futebol brasileiro e também internacional. Em setembro do ano passado, jogadores do Dinamo Bucareste, da Romênia, entraram em campo com cães abandonados justamente em campanha em prol da adoção. Ainda no fim de 2021, atletas do Zenit São Petesburgo, da Rússia, fizeram o mesmo.

No Campeonato Mineiro de 2022, o América-MG subiu ao gramado do Estádio Independência com cães da ONG Fazenda Abrigo de Fauna, resgatados da tragédia em Brumadinho, onde uma barragem se rompeu em 2019, matando 270 pessoas e deixando milhares de desabrigados (inclusive animais das mais variadas espécies).