Milan supera Cagliari com triunfo apertado e mantém vantagem no topo do Italiano

19/03/2022 | 20:09



O Milan teve mais trabalho do que esperava para manter a vantagem de três pontos sobre o Napoli na briga direta pelo título do Campeonato Italiano. Neste sábado, em visita ao ameaçado Cagliari, desperdiçou muitos gols e ganhou por somente 1 a 0, com gol do meia Bennacer na segunda etapa.

Restando oito rodadas para o fim do Italiano, o Milan sobe para 66 pontos, diante de 63 do Napoli. A atual campeã Internazionale tropeçou em casa e está com 60, em terceiro, mas ainda tem um jogo a menos em relação aos concorrentes.

O Milan entrou em campo para a visita ao Cagliari sabendo dos resultados dos rivais. Com triunfo, o Napoli havia igualado seus 63 pontos e um tropeço contra um time lutando contra o rebaixamento estava fora de cogitação.

Mesmo visitante, o Milan entrou em campo como se estivesse em casa. O técnico Stefano Pioli optou por escalação ofensiva com Messias Júnior, Díaz, Rafael Leão e Giroud. E, apesar do quarteto ofensivo, não conseguiu marcar no primeiro tempo. Esbarrou na forte marcação e ainda quase sai atrás em lance raro de ataque do Cagliari. A batida de Grassi passou assustando.

Na volta do intervalo, o Milan seguiu dominando o jogo e finalmente abriu o marcador, com belo gol de Bennacer, após receber de Giroud. O francês ajeitou para o meia acertar um baita chute de pé esquerdo.

A desvantagem não fez o Cagliari mudar sua postura defensiva. E o Milan seguiu em cima. Mesmo não repetindo as grandes atuações de outras rodadas, o time rossonero podia ter vencido com mais folga. Mas fez festa pelo gigante triunfo.