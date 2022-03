Atlético de Madrid bate Rayo Vallecano, ganha 5ª seguida e fica em 3º no Espanhol

19/03/2022 | 19:50



O Atlético de Madrid ampliou ainda mais sua sequência positiva no Campeonato Espanhol neste sábado ao vencer o Rayo Vallecano, por 1 a 0, no estádio de Vallecas, pela 29ª rodada do torneio. O time de Diego Simeone sofreu, mas levou a melhor e segue caminhando rumo a uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Atlético, que no meio da última semana eliminou o Manchester United da Liga dos Campeões, chega a sete jogos sem perder, somando as duas competições, com vitórias em sequência sobre Osasuna, Celta de Vigo, Betis e Cádiz. O clube ocupa a terceira colocação no Campeonato Espanhol, com 54 pontos, podendo ser alcançado pelo Barcelona caso o time catalão vença o clássico contra o Real Madrid neste domingo.

Após um ótimo primeiro turno, o Rayo Vallecano tenta reverter o desempenho abaixo do esperado nos últimos meses. O time comandado por Andoni Iraola chega a 10 rodadas sem saber o que é vencer na competição, ficando na 13ª posição, com 32 pontos.

Apesar de não ser o maior clássico da cidade de Madri, Rayo Vallecano e Atlético fizeram um confronto quente neste sábado. A partida terminou com oito cartões amarelos, além da expulsão direta de Ángel Correa, do Atlético, aos 39 minutos do segundo tempo.

Foi o Rayo Vallecano quem ficou mais tempo com a bola, mas a maior efetividade ficou por conta do Atlético de Madrid, que criou as melhores chances e só não abriu o placar no primeiro tempo porque Griezmann não estava em um bom dia e desperdiçou oportunidades.

Logo nas primeiras movimentações do segundo tempo, Koke tocou com João Felix e recebeu de volta para marcar com um chute cruzado de primeira, 1 a 0. Griezmann ainda teve chance de ampliar, mas desperdiçou. Já o Rayo chegou a ficar perto do empate minutos mais tarde, Reinildo salvou uma bola em cima da linha e Oblak fez grande defesa em chute de Mario Suárez

A pressão do time mandante foi maior nos minutos finais. Nteka desperdiçou grande oportunidade aos 34. Após a expulsão de Correa, o jogo ficou emocionante e Oblak fez novo milagre para impedir que o Rayo Vallecano conseguisse o empate.

Para tentar se afastar da má fase, o Rayo Vallecano visitará o Granada na próxima rodada, após a próxima data FIFA. Já o Atlético de Madrid enfrentará o Deportivo Alavés, com desfalques de Koke e Ángel Correa, na próxima rodada, antes de iniciar o duelo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões.

Mais cedo neste sábado, o Valencia venceu o Elche pelo placar de 1 a 0 fora de casa. Também jogando longe de seus domínios, o Granada venceu o Alavés pelo placar de 3 a 2. Já o Osasuna bateu o Levante por 3 a 1 diante de sua torcida.