Atlético-MG faz 3 a 0 na Caldense e confronto se repetirá na semifinal do Mineiro

19/03/2022 | 19:19



O Atlético-MG encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro com vitória por 3 a 0 sobre a Caldense no estádio do Mineirão, neste sábado. O triunfo na 11ª rodada garante o time de Belo Horizonte como líder da primeira fase, o que define um novo encontro entre o Atlético-MG e o clube do Sul de Minas na fase semifinal.

O time de Antonio Mohamed entrou em campo precisando apenas do empate para confirmar a liderança da primeira fase. Os 3 a 0 levam o Atlético-MG aos 28 pontos, enquanto a Caldense, que já estava com o quarto lugar garantido, termina a etapa com 18 pontos ganhos.

As disputas das semifinais do Campeonato Mineiro começam já na próxima quarta-feira. A Federação Mineira de Futebol ainda definirá a ordem dos mandos, locais e horários para os jogos. Por ter a melhor campanha, o Atlético-MG jogará pela vantagem de dois resultados iguais na semifinal diante da Caldense. Na outra semifinal, Athletic e Cruzeiro se enfrentam.

O Atlético-MG tomou a iniciativa do jogo e começou tentando chutes de longe e lançamentos longos no início da partida para impor um domínio quase que completo. O primeiro gol saiu aos 20 minutos. Sasha escorou a bola para Guga e recebeu de volta. O atacante ajeitou colocando a bola na frente e bateu rasteiro e cruzado para vencer o goleiro e abrir o placar do confronto.

O time de Antonio Mohamed aproveitou a vantagem para dar uma tranquilizada no jogo e levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, mas acabou cedendo alguns espaços para que o time de Poços de Caldas atacasse. Em sua melhor chegada, já aos 44 minutos, a Caldense esteve muito perto de empatar. Neto Costa saiu cara a cara com o goleiro Rafael, mas finalizou meio sem jeito e não conseguiu superar o goleiro.

O cenário no segundo tempo foi parecido, com o Atlético Mineiro controlando as ações ofensivas. O time de Belo Horizonte conseguiu ampliar a vantagem aos 14 minutos, com um golaço de Eduardo Vargas. O chileno recebeu passe e arriscou de fora da área, acertando o chute no ângulo.

Com Hulk em campo no decorrer do jogo, o Atlético-MG seguiu mostrando seu repertório e criando grandes chances de ataque. Hulk ainda conseguiu marcar o seu gol, completando um cruzamento de Dylan Borrero, com muita tranquilidade, para fazer 3 a 0, aos 25 minutos. Após o terceiro gol, o Atlético diminuiu o ritmo e a vantagem permaneceu até o apito final.