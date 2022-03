Ferroviária leva a melhor sobre o Mirassol e evita o rebaixamento no Paulistão

19/03/2022 | 19:12



A Ferroviária confirmou a sua presença na elite estadual de 2023 ao vencer o Mirassol, por 2 a 0, neste sábado à tarde, na Arena da Fonte Luminosa, pela 12ª rodada a última da fase de classificação. Se houve motivo para comemorar, também sobrou uma ponta de decepção por não chegar às quartas de finais, o que aconteceu também com o visitante.

Após ficar três jogos sem vencer, a Ferroviária quebrou o jejum e terminou com 14 pontos, na terceira posição do Grupo B, atrás de São Bernardo (16) e São Paulo (21). Só ficou na frente do rebaixado Novorizontino, com três. O Mirassol terminou com 17 pontos, mas na última posição do forte Grupo C, atrás de Botafogo (18), Ituano (19) e Palmeiras (29).

O time da casa começou o jogo com intensidade e criou três chances de gol nos primeiros minutos. Tanto que abriu o placar aos 22, em uma recuperação de bola em seu campo defensivo e num chute da intermediária de Vidal. A bola saiu no alto, bateu na trave direita do goleiro e entrou. Um golaço, o primeiro dele na competição.

A vantagem deu aquela esperada tranquilidade ao time. O Mirassol era lento para chegar ao ataque e não teve nenhuma chance clara para empatar. Tudo ficou para o segundo tempo. Mas a esperança de mudança acabou rápido para o Mirassol. Logo aos 14 segundos, a Ferroviária marcou o segundo gol. Orejuela, que tinha entrado no intervalo, fez o passe para Bruno Mezenga, já dentro da área. Ele dominou e chutou cruzado, sem chance de defesa.

Depois disso, a Ferroviária passou a valorizar a posse de bola, na espera de alguma chance para ampliar. A melhor delas saiu aos 34 minutos, quando Breno Lopes cruzou na cabeça de Hygor que ajeitou pra trás para Orejuela. Mesmo com o gol vazio ele chutou para fora. Porém, o time não precisou deste gol.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 0 MIRASSOL

FERROVIÁRIA - Saulo; Vidal, Bruno Leonardo, Didi e Breno Lopes; Vitinho, Guilherme Nunes e Thomaz (Uillian Correia); Rafael Luiz (Orejuela), Hygor (Gegê) e Bruno Mezenga. Técnico: Elano.

MIRASSOL - Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan e Pará (Frank); Luís Oyama, Neto Moura (Du Fernandes) e Camilo (Kauan); Fabinho (Ivan), Zeca e Fabrício Daniel (Rafael Oler). Técnico: Ivan Baitello (interino).

GOLS - Vidal aos 22 minutos do primeiro tempo e Bruno Mezenga aos 14 segundos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Luiz (Ferroviária); Neto Moura e Thalisson (Mirassol).

RENDA - R$ 20.425,00.

PÚBLICO - 1.464 pagantes.

LOCAL - Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.