Santo André derrota a Inter de Limeira e garante vaga nas quartas de final do Paulistão

19/03/2022 | 18:01



O Santo André está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado (19), o Ramalhão jogou bem e não teve dificuldade para derrotar a Inter de Limeira por 2 a 0. Os dois tentos foram marcados no primeiro tempo, por Thiaguinho, de cabeça, e Júnior Todinho, em cobrança de pênalti. Além da classificação no Estadual, o time andreense se garantiu na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023 e vai disputar a competição nacional duas vezes seguidas, já que também está classificado para a edição deste ano.

Com o resultado, o Santo André chegou aos 15 pontos e assegurou a vice-liderança do Grupo D, que tem o Red Bull Bragantino, na liderança com 19 pontos. O Santos, mesmo com a vitória por 3 a 2 sobre o Água Santa, na Vila Belmiro, chegou aos 14 pontos, na terceira posição e amargou a eliminação na primeira fase do Estadual, mas ao menos espantou a possibilidade de rebaixamento.

A segunda vaga na Série A-2 ficou com a Ponte Preta, que empatou por 2 a 2 com o Ituano, em Campinas, e terminou a primeira fase com nove pontos, na lanterna do Grupo D – o Novorizontino, com três pontos, já estava rebaixado.

Nas quartas de final o Santo André terá pela frente o Red Bull Bragantino, quarta-feira, às 19h, no Interior.