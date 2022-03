Capotamento causa transtorno na região central de Santo André

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 17:01



Capotamento de um veículo Kia Carens, que envolveu um Corsa, complica o trânsito na tarde deste sábado (19) na entrada do Viaduto Juscelino Kubitscheck, na área central de Santo André. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do GOE (Grupo de Operações Especiais) estão no local aguardando a chegada dos peritos. Dois ocupantes do Corsa foram atendidos nas unidades do Samu e levados ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) com ferimentos leves.



Com suspeita de estar com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada, o motorista do Kia, que não teve o nome revelado, foi conduzido à delegacia, 6° DP (Distrito Policial), na Vila Mazzei.



De acordo com as autoridades, o Kia Carens descia o viaduto sentido Rua Padre Manoel da Nobrega, não conseguiu fazer a curva, ultrapassou o canteiro que divide as pistas e colidiu com o Corsa, que vinha no sentido contrário.