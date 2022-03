Fernanda Nobre fala sobre mães que não desejam ter filhos: -Preciso pedir desculpas por não querer?

19/03/2022 | 17:11



Fernanda Nobre tem aberto discussões frequentes com seus seguidores no Instagram, e em recente conversa com a Glamour, a atriz comentou uma destas discussões, em que falava sobre mulheres que não desejam ter filhos.

- Existem mães e mães, pessoas e pessoas. Nós somos criadas pra não se achar completa, pertencente, para estar pedindo desculpas o tempo todo. Então comecei a trazer isso: vamos refletir? Inclusive para as que são mães: jura que preciso pedir desculpas por não querer? De não ter vontade dessa aventura? De não querer parar a minha vida dessa forma? Eu quis abrir uma reflexão na cabeça das pessoas, expondo meus desejos. mas tomo muito cuidado pra não ser aquela pessoa que levanta uma bandeira.

E continuou, comentando sobre o desafio do tema:

- Não é um assunto muito fácil de se falar. O comportamento padrão é pela maternidade. É tão absurdo, em pleno 2022, a gente ainda ter esse tipo de expectativa para o corpo feminino. Eu acho uma contradição tão grande com o mundo, com o caminho social que estamos seguindo. O que colocam na nossa cabeça é que somos menos, incompletas. A gente não sabe o que é amor? Como assim? Você jura que isso é determinante pra saber o que é o sentimento?

Ela também revelou que sente certa pressão para ter filhos.

- Ouço o tempo todo e essa pressão também acontece, inclusive, entre a gente [Fernanda e o marido]. Nos perguntamos o tempo todo: por que a gente não tem? Eu sou casada, tenho estabilidade emocional, financeira, poderia ter uma rede de apoio. Mas ao mesmo tempo penso: a gente não quer ou pensamos nisso depois. Mas tem a questão da idade. Não temos esse privilégio masculino de colocar isso lá pra frente. É uma equação difícil de fechar. Essa reflexão que eu proponho, deixo um ponto de interrogação pra mim mesma: também não sei.