Rafa Kalimann tira 400 fotos para mostrar look de viagem: A gente perde o voo mas não o look

19/03/2022 | 17:10



Neste sábado, dia 19, Rafa Kalimann usou seu Instagram para mostrar seu look do dia. Porém, a influenciadora deixou os internautas de queixo caído ao revelar a quantidade de cliques tirados para que conseguisse uma imagem perfeita - ela contou que seu primo tirou 400 fotos.

Coloquei meu primo para tirar foto do meu look que vocês gostaram. Ele tirou 400 fotos, vou escolher e postar no feed, escreveu em seus Stories.

Para mostrar que não era exagero, Rafa fez questão de publicar um print de sua galeria de fotos, que mostrava a quantidade absurda de imagens. No clique final, ela aprece com uma camisa social branca e uma calça verde lindíssima. Arrasou!

A gente perde o voo mas não o look (risos de desespero), ela brincou na legenda.