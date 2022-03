Kim Kardashian teria achado justa a suspensão temporária de Kanye West no Instagram, diz site

19/03/2022 | 16:11



Maravilhosa! Kim Kardashian encantou a internet ao aparecer em seu Instagram usando um biquíni de sua própria coleção de banho, de sua marca Skims.

A primeira loja temporária da Skims foi inaugurada em Miami, nos Estados Unidos, neste sábado, dia 19. A peça usada por Kim na foto está à venda no site da marca, pelo valor de 180 reais, mas nos comentários, alguns internautas reclamaram que o item já está esgotado na maioria dos tamanhos.

Outros internautas aproveitaram o clique para elogiar a socialite:

Gente, já esgotou?, escreveu um seguidor.

Kim nós te amamos, comentou outro.

Perfeita como sempre, wow, elogiou mais um.

E parece que a vida de Kim segue pleníssima, mesmo com as polêmicas acerca de seu ex-marido, Kanye West. Segundo a People, uma fonte revelou que ela achou justa a suspensão de 24 horas sofrida pelo rapper no Instagram.

- Ela achou a suspensão justa, mas sua reação não foi muito dramática. Ela não ligou muito e brincou que precisava de uma pausa por um dia. Todas as publicações de Kanye têm sido exaustivas para ela. Ela está feliz com Pete, e seus filhos estão ótimos.

A conta de Kanye na rede social ficou temporariamente fora do ar devido aos ataques publicados por ele, tendo falado de Pete Davidson, atual namorado de Kim, e contra Trevor Noah.