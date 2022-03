Projota comenta sua participação no BBB21: -Alavancou minha carreira

19/03/2022 | 16:10



Um ano depois de sair do BBB21, Projota volta a falar sobre o reality. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor comentou os impactos que a participação no programa teve em sua carreira e opinou sobre o jogo dos participantes da edição atual.

O ex-BBB causou polêmicas durante sua permanência dentro da casa mais vigiada do Brasil e foi eliminado com uma das porcentagens de votos mais altas da história da atração: 91,89%. Na opinião dele, os integrantes do camarote da nova edição entraram no jogo com medo de passar pelo mesmo cancelamento.

- Os artistas entraram com bastante receio do que que ia acontecer com a carreira deles, afirmou.

Apesar de ter sido muito criticado nas redes sociais por suas atitudes dentro do programa, Projota declarou que sua participação na atração foi muito boa para renovar suas forças e dar uma alavancada na carreira - um empurrão para que voltasse aos palcos. O cantor disse que apesar de sua rejeição por parte do público ter sido alta, o reality o fez ficar conhecido no país.

- Para mim, valeu a pena. Os números nas redes sociais cresceram e as publicidades também. Fiquei muito mais conhecido, agora então que a gente tirou as máscaras [com a melhora da situação da pandemia], a galera me reconhece muito mais. Me param em todo lugar. É uma loucura! Esse era meu objetivo, eu estava buscando esse carinho da galera na rua. Então pra mim valeu a pena. Na brincadeira, e mesmo no cancelamento, eu saí com mais de um milhão de seguidores. Muita gente passou a ouvir meu som depois do BBB, esclareceu.

Ainda assim, Projota alertou os espectadores sobre a questão do julgamento e criticou a cultura do cancelamento.

- No ano passado, a gente pisou no acelerador e foi com tudo. Agora, eles pisaram no freio. Tanto que, no início, o programa [deste ano] não estava andando muito bem, a galera criticou bastante. Mas é preciso entender que isso vem dessa cultura do cancelamento, é difícil hoje as pessoas entrarem lá e se soltarem tanto a ponto de saírem queimados como aconteceu no ano passado, começou.

- A gente está no caminho para entender que o cancelamento não é valido. É valido cobrar uma figura pública que fez algo que você não gostou. Cobrar é valido, cancelar é completamente injusto. Você retira dessa pessoa a possibilidade de crescer, melhorar, de continuar. Se cancelar fosse justo, era pra acabar, mas existe vida após um erro, finalizou.