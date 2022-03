Rússia destrói grande parte da usina metalúrgica de Azovstal, dizem autoridades

19/03/2022 | 15:15



O Exército da Rússia destruiu quase completamente a usina metalúrgica de Azovstal, em Mariupol, no sul da Ucrânia, uma das maiores da Europa. As informações são do Ministério do Interior ucraniano, de acordo com o que foi noticiado pela EFE.

"Segundo o que sabemos, perdemos esse gigante econômico. Uma das usinas metalúrgicas da Europa foi sistematicamente destruída", disse o ministro do Interior, Vadym Denysenko. "É imaginável que (o presidente russo, Vladimir) Putin tenha dado pessoalmente a ordem para destruir toda a cidade. O objetivo de Putin não é desmilitarizar a Ucrânia, mas desindustrializá-la. Teremos que reconstruir as nossas usinas nas próximas décadas", acrescentou o ministro.

Entre os bombardeios na cidade de Mariupol, destacam-se os ataques russos a um hospital com UTI e ao Teatro Drama com cidadãos abrigados, segundo alegaram as autoridades ucranianas, o que levanta a possibilidade de crimes de guerra cometidos pelo exército russo.

A Rússia intensificou neste sábado, 19, a ofensiva na Ucrânia e diz ter usado, pela primeira vez, mísseis hipersônicos Kinzhal. O ataque, de acordo com a agência estatal Ria Novosti, teve o propósito de destruir um local de armazenamento de armas no oeste da Ucrânia. De acordo com o jornal The New York Times, um porta-voz do exército ucraniano confirmou o ataque ao depósito, mas não o tipo de míssil usado.