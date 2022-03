Os craques da cidade. Famílias presentes. Ergue-se um clube.

Ademir Medici

20/03/2022



Estamos no Acervo Histórico do Ribeirão Pires FC. À nossa frente, fichas dos jogadores de futebol do clube naqueles anos delicados do início da Segunda Guerra Mundial.

Separamos as fichas do alfaiate André Prisco, do comerciário Artemio Gallo, do funcionário público Aurélio Carpinelli, do barbeiro Naio Arnoni, do pedreiro Napoli, do comerciário Pagnozzi, do operário Pinheirinho, do mecânico Remo Turiani, do comerciante Tatu Redivo e de Fioravante Prisco.

Os jogadores trazem nos nomes famílias de raízes em Ribeirão Pires, que mantêm descendentes até hoje na cidade. Podem ser acrescentadas as famílias Bernardi, Grecco e Andreolli, tiradas dos sobrenomes de algumas mães dos jogadores.

Ao mesmo tempo em que esses jogadores defendiam as cores do Ribeirão Pires, erguia-se a nova sede do clube, defronte à Matriz São José. Uma obra de muitos abnegados, entre eles Octavio David, cujo filho, Tavinho, hoje historiador da cidade, nos acompanha nesta Semana Ribeirão Pires 2022, juntamente com Ademar Bertoldo e Pedro Manuel Cordeiro.

Foram com eles que consultamos o acervo do Ribeirão Pires, tão bem cuidado pelo professor Hamilton Gonçalves Dias e Alessandra Gonzalez da Rocha Murta.

Octavio guarda o diploma recebido pelo pai em 1940 por ter ajudado nas obras do Ribeirão Pires FC. Assina o diploma o médico Felício Laurito, presidente do clube.

Naqueles anos 1940, o patrimônio do Ribeirão Pires espalhava-se pela cidade. A sede foi construída defronte à Matriz São José. O campo de futebol não era o de agora.

O novo e atual Ribeirão Pires FC começaria a ser concentrado às margens do Ribeirão dos Pires na década de 1950, quando uma nova geração de jogadores receberia a poderosa Sociedade Esportiva Palmeiras no feriado da República de 1956. É o que veremos amanhã.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 19 de março de 1972 – Ano 14, edição 1796

Intercâmbio - São Bernardo forma caravana e participa das festas de aniversário de Barra Bonita, no Interior de São Paulo.

O prefeito local, Wady Mucare, recebe o prefeito Aldino Pinotti e o vice-prefeito Geraldo Faria Rodrigues.

Barra Bonita era chamada de “Cidade Simpatia”; a bandinha da Vila Baeta acompanha a delegação são-bernardense.

Precisa-se – Seis páginas de ofertas de empregos. Entre os anunciantes, as empresas Platzer, Koppers, Discos Copacabana, Coferraz e Fichet.

NOTA – Meio século depois, onde foram parar essas indústrias?

Em 20 de março de...

1902 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: ontem à tarde (16 de março de 1902, domingo) percorreu as ruas principais da Vila de São Bernardo a Procissão dos Passos, tendo pregado o orador Adelino José Montenegro.

Depois que já tinham terminado todos os atos religiosos, deu-se aqui um grande conflito entre uns italianos e uns homens de cor, saindo um desses gravemente ferido por uma bala de revólver.

Estamos informados de que a polícia já abriu inquérito, porém, não sabemos se a mesma conseguirá fechá-lo.

1922 – A professora Jacy de Castro é nomeada para assumir a escola da Estação de Rio Grande (da Serra), em São Bernardo. Ela substituirá a professora Thereza Maggio Manfro.

1932 – Dirigível alemão Graf Zeppelin inicia voos regulares à América do Sul.

1967 – Instalada a agência do INSS em Santo André.

Pelé inaugura sua fábrica de látex em Santo André, à Rua Bororós, 199, Vila Pires. Na diretoria, ele, Nestor Pacheco, Nicolau Moran e Maria Apparecida Nunes (diretora técnica). Na presidência, Jurandir Morais Lima.





